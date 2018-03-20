TSK:"Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
TSK açıkladı! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hâle getirildi
20.03.2018 - 20:05 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak kırsalında silahlı terörist etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : tsk,terörist,
551553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551553.aspx
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