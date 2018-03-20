Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün saat 23.00 sıralarında  Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunan tarafına geçen 40 yaşlarındaki ismi  açıklanmayan Türk vatandaşı, Yunan gümrük muhafaza birliklerince gözaltına  alındı.

Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi bulunmadığı  belirlenen Türk vatandaşının, bugün çıkarıldığı Orestiada Mahkemesindeki  ifadesinde, İsveç'teki ailesinin yanına gitmek istediğini ve sınırı geçtiği  sırada alkollü olduğunu söylediği ifade edildi.  Türk vatandaşına  tecilli dört ay hapis ve bin 500 euro para cezası  verildiği kaydedildi.

Olayın Yunan gizli servislerince "hassasiyetle" incelendiğinin altı  çizilirken, karara itiraz hakkı bulunan Türk vatandaşının, duruşma sonunda  serbest bırakılıp bırakılmadığı ya da Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği  konusunda ise bilgi verilmedi.

 