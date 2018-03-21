Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta terör örgütü DEAŞ militanları tarafından Hamrin Dağları’nda bulunan Allas Petrol Kuyusu’nu koruyan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri kaynaklarına göre, terör örgütü DEAŞ’ın silahlı saldırısında Allas Petrol Kuyusu’nu koruyan 5 polisin kayıp olduğu bildirildi.

Öte yandan aynı anda Kerkük’ün 70 kilometre güneyinde bulunan Safre, Kadır Kerem ve Amırlı bölgelerinde DEAŞ militanlarının başka bir saldırı daha düzenlediği belirtildi. Bölgede çatışmaların devam ettiği ve Haşdi Şabi birliklerine bağlı Amırlı Aslanları ve Seyyudu Şuhada Güclerinin destek için intikal ettiği kaydedildi.