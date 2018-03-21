Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra Burak Mengü, şikâyette bulunmuştu. Gasp Büro ekipleri olayla ilgili başlattığı çalışmada ilginç detaylara ulaştı. Güvenlik güçleri, Mengü’nün gözaltına alındığını iddia ettiği günü mercek altına aldı. Tüm kamera kayıtları incelendi. Güvenlik kameralarından elde edilen bilgiye göre Nişantaşı’ndaki evinden çıkan Burak Mengü, önce bir müvekkili ile buluştu. Müvekkilinin aracıyla Anadolu yakasına giden Mengü, ardından yine müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Adım adım incelenen kameralarda darp edilme görüntüsüne rastlanmadı. İfadesine başvurulan Mengü’nün müvekkili de birlikte olduklarını doğruladı. Gelişmeler sonrası Mengü, şikâyetini geri çekerken polis, avukat hakkında “Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdi.

Polise eşkıya demişlerdi...

Avukat Burak Mengü, polis tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini iddia etmişti. Hatta olayı daha da abartarak gazeteci ablası Nevşin Mengü ile birlikte Twitter üzerinden emniyet birimlerine ‘eşkıya’ gibi hareketlerde bulunmuşlardı. Mengü kardeşlerin kaçırılma iddialarıyla kopardığı yaygaralar asılsız çıktı. Bu iftirayı ise, “eşkıya” dedikleri güvenlik güçleri kamera görüntüleriyle çürüttü. Meğer Avukat Burak Mengü o gün bir müvekkiliyle görüşmüş. Şimdi gözler yargıya çevrildi. Ayrıca kamuoyunun merak ettiği birçok nokta var: Baro suç uyduran avukatını kınayacak mı? Nevşin Mengü’nün kardeşinin yalanı ortaya çıktığı için nasıl bir açıklama yapacağı merak edilen bir başka nokta...