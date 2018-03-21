Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene, Güzel’in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri, bazı eski siyasetçiler, bürokratlar, Meclis çalışanları katıldı. Törende, Güzel için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene sedye ile getirilen Güzel’in annesine başsağlığı diledi. Merhumun naaşı Meclis’teki törenin ardından Ankara Hacı Bayram Camii’ne getirildi. Burada Güzel’in eşi Ülker, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi taziyeleri kabul etti.

Erdoğan, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada “Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celâl Güzel Bey, bir devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede görevli olduğu dönemlerde millî, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın tabutuna omuz verdiği Güzel’in cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.