Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü. Toplantıda Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ'dan AK Parti'li 45 milletvekilli hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekillerinden bölgelerinin taleplerini dinlediği ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıların 7 defa yapılması planlanmıştı.

Bugün 6'ncısı düzenlenen toplantının ilk 4'ü Ankara'da, 5'incisi İstanbul'da gerçekleşmişti. Toplantı serisi, 7'nci görüşmeyle sona erecek.