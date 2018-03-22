Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir polis otosu dereye uçtu. Olayda 1 polisimiz şehit olurken, kayıp bir polisimizi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yanı sıra araçta bulunan 1 polisimizin de hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin emniyet birimlerinin açıklaması şöyle:

"22.03.2018 Perşembe günü saat 01:45’te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu;

Bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir."