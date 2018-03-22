Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca , 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.



Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı nereli?



Alaattin Çakıcı (20 Ocak 1953), Türk organize suç örgütü lideri. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur.

Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla, modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı.



Alaattin Çakıcı'nın yeğenine düzenlenen silahlı saldırı anı kamerada Suadiye'de Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya bir kafede düzenlenen silahlı saldırı anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Alattin Çakıcı'nın İşlediği ispatlanan suçlar ve aldığı cezalar



Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.

Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.



Alaattin Çakıcı, Kayseri Cezaevi’ne nakledildi Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan Alaattin Çakıcı, Kayseri Cezaevi’ne nakledildi.

Alattin Çakıcı'nın Derin devlet ile ilişkisi



Borsacı Adil Öngen'in kurşunlanmasıyla ilgili davaya katılan Çakıcı, yurtdışında Millî İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını ve hep devleti koruduğunu ama "piyon gibi" kullanıldığını öne sürdü. Çakıcı, en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini savundu "ama bizdekilerin cılkı çıkmış" diye ifade etti. Millî İstihbarat Teşkilatı'nın eski Yurtdışı İstihbarat Başkanı Nuri Gündeş, bir özel kanalda derin devlet konusunun tartışıldığı canlı yayında Alaattin Çakıcı'dan söz ederken, "Dinliyorsa yanaklarından öperim; eğer devlete bir hizmeti varsa..." diye konuşmuştur.

Alaattin Çakıcı, Bolu F Tipi Cezaevinde hükümlüdür.



Alaattin Çakıcı'ya Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası verildi Bolu F Tipi Cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.