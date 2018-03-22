Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve bir yılda yaklaşık 200 milyon lira para topladığı iddia edilen Anadolu Farm şirketi hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) araştırma başlattığı, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

MERKEZDE KİMSE YOK İDDİASI

Mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar ise savcılığa şikâyette bulunacaklarını belirttiler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı ve yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen Ekolium A.Ş. çatısı altında kurulan Anadolu Farm'ın Kayseri merkezinde ise sessizliğin hakim olduğu, şirkette sadece bir sekreter bulunduğu ileri sürüldü.

MASAK İNCELEME YAPTI

Kayseri merkezli restoran zinciri ve gıda firmasına vatandaşların yaklaşık 200 milyon lira yatırdığı ileri sürülüyor. Anadolu Farm yetkililerinin sosyal paylaşım sitesinden 12 Mart'ta yaptıkları açıklamada, "Çiflik oyunları hakkında çıkan haberlerden dolayı üyelerimiz tedirgin olmuş ve şirketimizin çağrı merkezi ve canlı desteğe yapılan talepler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Diğer sistemlerin denetim süreci ve savcılığın verdiği karar hakkında şirketimizin bilgisi yoktur. Bilinmelidir ki, Ekolium A.Ş. Türkiye'de kurulmuş olup, Türk topraklarına yatırım yapmıştır. Şirketimizin yurtdışında para girişçıkışı ve dışarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Şirketimizin açtığı işyerleri üyelerimize satış olarak değil reelde halka yapılan satış ve ticaret ile kâr payı dağıtmaktadır. Şirketimizin yapmış olduğu yatırımlar ve izlemiş olduğu yolların diğer sistemler ile alakası olmayıp mevcut oyun içeriğimiz dahi başka sistemlere benzememektedir" denildi.

Anadolu Farm şirketini bir ay önce incelemeye alan MASAK'ın 5 Şubat'ta konuyu Cumhuriyet Savcılığı'na da taşıdığı ortaya çıktı. MASAK'ın suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı, Kayseri Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün konuyu yakın takibe aldığı belirtiliyor.

Yöneticilerinin de soruşturma kapsamında arandığı birçoğu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir dün basın açıklaması yaptı. Banka hesaplarına bloke konduğunu belirten Karademir, blokeler kalktıktan sonra ödemeleri yapacaklarını ileri sürdü.