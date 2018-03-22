Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli üç polis memuru görevlerini ifa ederken içerisinde bulundukları resmi araç dereye uçtu. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. 1 polis memuru ise kayboldu. Kazada şehit olan polis memurunun Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yunus Çavdar olduğu belirlendi.

Kayıp polisi memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmalarına helikopter desteği ile devam ediliyor.