Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla sürdürüyor. Güvenlik güçlerince Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen saldırı hazırlığındaki 11 PKK’lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi. Böylelikle 10 Mart’tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41’e yükseldi. Teröristlerce kullanılan 15 mağara ve 30 barınak da kullanılmaz hale getirildi. Operasyonları adım adım genişleten TSK’nın hedefleri arasında PKK’nın üst yönetiminin de yuvalandığı Kandil bulunuyor.