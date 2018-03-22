Uygulamaya, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 100 polis katıldı. Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve 403 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, "yağma" suçundan arandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı. Öte yandan, uygulama kapsamında 15 iş yeri denetlenerek, Ulus bölgesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 24 kadın hakkında işlem yapıldı, 17 araca trafik ekiplerince idari para cezası kesildi.
Ankara'da 100 polisle asayiş uygulaması
22.03.2018 - 10:06 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için yaklaşık 100 polisin katılımıyla Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı.
Etiketler : ankara,ulus,asayiş,
551839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551839.aspx
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