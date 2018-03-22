Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi. Görüşmede sınır hattındaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihî rest Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, ABD'nin çelişkili Münbiç açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekât açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısını işaret eden Erdoğan, Sincar'ın da terör örgütlerinden arındırılacağını vurguladı.