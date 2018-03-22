Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İftar saat kaçta ve akşam namazı saat kaçta okunuyor? ile ilgili aradıklarınız burada yer alıyor. Mübarek üç aylara girdik, Regaib kandiline Allahü teâlânın izniyle ulaştık. Regaib kandilinde kimi Müslümanlar, çeşitli ibadetler yaparken; bazıları ise oruç iftar saat kaçta ve akşam namazı saat kaçta okunuyor? sorularına cevap arıyor. Müslüman alemi için en ulvi aylara girilirken, büyük önem taşıyan mübarek Regaip Kandili'ne kavuşmuş bulunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e düzenlediği ve tarihî bir zafere ulaştığı operasyon kapsamında bu gece Mehmetçiğimize edeceğimiz dualar büyük önem taşıyor. Dualarla yapılan ibadetin yanı sıra bazı Müslümanlar ise oruç tutarak Regaib kandilini geçiriyor. Oruç tutan Müslümanlar, iftar saat kaçta ve akşam namazı saat kaçta okunuyor, akşam saat kaçta okunuyor? gibi sorulara cevap arıyor... İşte il il akşam namazı saatleri ile ilgili aradıklarınız.

İftar saat kaçta ve akşam namazı saat kaçta okunuyor? gibi aradıklarınız burada. 19 Mart ile girdiğimiz üç aylardan 22 Mart günü Regaib kandiline ulaşmış bulunuyoruz. 2018 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili gecesini bu gece Müslümanlar dolu dolu geçirecek. İbadet edenler, namaz kılanlar, oruç tutanlar Regaib kandili gecesinde daha fazla sevap kazanmak için bu geceyi hayırlı geçiriyor. Bazı Müslümanlar, Regaib Kandilini oruç tutuyor. Regaib kandilinde oruç tutan Müslümanlar, iftar saat kaçta ve akşam namazı saat kaçta okunuyor? gibi sorulara cevap arıyor. İşte il il akşam nazamı saatleri ve iftar saatleri...