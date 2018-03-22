TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada görüntülerle birlikte, "Afrin’de terör izleri bir bir siliniyor... Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezi" mesajı paylaşıldı.
TSK paylaştı! İşte Afrin'de imha edilen terör kampı
22.03.2018 - 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.
Etiketler : tsk,afrin,eğitim kampı,
551901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551901.aspx
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