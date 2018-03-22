Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köyleri teröristlerden temizlendi. Genelkurmay Başkanı Akar: 'Halk evlerine dönmeye başladı.' açıklamasında bulundu.
TSK ve ÖSO Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden temizledi
22.03.2018 - 19:08 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden temizledi.
Etiketler : TSK ve ÖSO,Afrin,teröristler,
551933 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551933.aspx
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