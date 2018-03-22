Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köyleri teröristlerden temizlendi. Genelkurmay Başkanı Akar: 'Halk evlerine dönmeye başladı.' açıklamasında bulundu.