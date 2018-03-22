Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! Nevşehir’de askeri uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'nca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI: ŞEHİDİMİZ VAR

Nevşehir Belediye Başkanı:' İlk belirlemelere göre 1 askerimiz şehit oldu' açıklamasında bulundu.

KIRIMA UĞRAMAK NEDİR?



- Bozulmak veya düşmek olabileceği gibi saldırıya uğramış da olabilir.

- Hava taşıtının kaza vb. bir durum sonucu kırıldığı anlamına geliyor.

-Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Mesela, helikopterin inişi esnasında pervanenin taşıma kuvvetini kaybetmesi sonucu sert ve hasar veren bir iniş yaşanmışsa buna kırıma uğramak denir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.