Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Kalın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.

İlerleyen saatlerde ikinci kez açıklamalarda bulunun Kalın, şunları kaydetti:

"NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.