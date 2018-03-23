Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arıcan'ın avukatı ve eşiyle yakınları katıldı.

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arıcan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Daha önceki duruşmalarda söylediklerini tekrarlayarak, suçsuz olduğunu savunan Arıcan, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Arıcan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sedad Arıcan'ın, darbe girişiminin yaşandığı gün Ankara'ya gittiği, gece geç saatte Karabük'e döndüğü, komutanı olduğu birliğin üst düzey komutanlarıyla yaptığı 5 dakikalık toplantıya resmi kıyafetle gelinmesini istediği anlatılarak, sözde "İl Sıkıyönetim Komutanları" başlıklı listede adının, "Karabük Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçtiği, çeşitli illerde FETÖ ile alakalı alınan kişilerin ifadelerinde isminin geçtiği aktarılıyor.

Darbe girişimi gecesi telefonunda "ABD Washington" menşeli sosyal medya üzerinden iletişimin yapıldığının tespit edildiği, görevliyken çeşitli tarihlerde mülki amirden izin almadan İstanbul, Antalya, Bolu ve Ankara gibi illere gittiği, bu durumun şüphe uyandırdığı ifade edilen iddianamede, sanık Arıcan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyanı idare etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.