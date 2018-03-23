Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/PYD/YPG, Suriye’nin Afrin ilçesinde sivillere her türlü baskıyı uyguladı. Çocukları zorla silahaltına alan terör örgütü, halktan sözde vergi adı altında para topladı, mallarına el koydu. Eli kanlı militanlar, karşı çıkanları ise hapse atarak işkence uyguladı. Sivil halkı inim inleten hainler, savunma adı altında sivillere ait pek çok bina ve dükkân ile kamu binasını tahrip ederek kullanılamaz hâle getirdi. PKK/PYD/YPG’li teröristler, Mehmetçik ve ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’e girmesiyle arkalarına bakmadan kaçtılar. Mehmetçik, Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından yaraları sarmaya başladı. Bölge halkına yardım elini uzatan güvenlik güçleri, ilçe merkezinin kuzeybatısında yaşayanlara gıda yardımında bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen askerler, onlara çikolata ve lokum ikram etti. Daha sonra askeri sağlık görevlileri mahallede sağlık taraması yaptı. Hastalara ilaç verilirken halk Mehmetçik’e teşekkür etti.

GECE DEVRİYESİ BAŞLATILDI

Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artıran Mehmetçik, bu kapsamda ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı. Devriye görevi öncesi komandolara hitap eden birliğin komutanı “Arkadaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin halkının canları, malları, namusu bize emanettir. Bizler buraya onları korumak için geldik. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu. Devriye görevindeki Mehmetçiğe halk, evlerinin balkonlarından sevgi gösterilerinde bulundu. Zırhlı araçlarla ve yaya yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra ÖSO’ya bağlı kuvvetler de ilçe merkezinin çeşitli noktalarında kurdukları kontrol noktaları ile asayişi sağlıyor. İlçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise Afrin halkı dışındakilerin merkeze girmelerine izin verilmiyor.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Bölgede halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürütülürken, terör örgütü PYD/PKK’nın zarar verdiği okullar da yeniden eğitime kazandırılıyor. Fırat Kalkanı bölgesinde daha önce eğitim-öğretim çalışmalarına katkı sunan Keçiören Belediyesi, 50 kişilik ekiple burada da çocukların eğitimden geri kalmaması ve geleceğe hazırlanması için 6 okulu onardı. Bahçeleri onarılan, sıva ve boyaları yenilenen okullara masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ile kıyafet ihtiyacını da giderdi. Terörden temizlenen diğer yerleşim yerlerinde de tüm okulları yenilemeyi planlayan Keçiören Belediyesi, böylece çocukların okul özlemini büyük ölçüde sona erdirecek.

SOKAKLARDA ÇOCUK SESLERİ

Onarımı yapılan bazı okullarda eğitim-öğretim devam ediyor. Terörün zulmünün unutulmaya çalışıldığı bölgede sokaklarda okula giden çocuk sesleri yankılanıyor. Onarımı yapılan ve 400 öğrencinin eğitim gördüğü çocukların eğitime devam ettiği İmarin köyündeki okulun müdürü Şaban Haskur, 19 öğretmenle burada çalıştıklarını dile getirdi. Haskur, bölgeyi terörden temizleyip, çocukları okula kazandıran Türkiye’ye teşekkür etti.

O KAMP YERLE BİR

Bu arada, teröristlerden arındırılan bölgede, daha önce hava harekâtıyla yerle bir edilen terör kampları da görüntülenmeye başlandı. Bunlardan biri de Afrin’in Hacıhasanlı bölgesinde bulunan eğitim kampı. Yerle bir edilen kampın, harekât sırasında etkisiz hâle getirilen teröristlerin üzerinde bulunan hafıza kartlarıyla ortaya çıkan, 13-17 yaş arası çocuk savaşçıların eğitildiği merkez olduğu belirlendi. Geniş ve ormanlık bir alana kurulu kampta terör örgütü, zorla ailelerinden kaçırdığı çocuklara silahlı eğitim veriyordu.