Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölükbaşı için ilk tören TBMM’de düzenlendi. Bölükbaşı’nın cenazesinin TBMM tören alanına getirilişinin ardından özgeçmişi okunarak saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Deniz Bölükbaşı’nın kızı Zeynep Bölükbaşı törenin ardından kortejin önünde babasının fotoğrafını taşıdı. Tören bittikten sonra Bahçeli ile Bölükbaşı’nın ailesi, taziyeleri kabul etti. Bölükbaşı’nın naaşı, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Meclis’teki törenin ardından Kocatepe Camii’ne getirildi. Ailesi Bölükbaşı’nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu ve iki lider bir süre aralarında sohbet etti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazını müteakiben Bölükbaşı’nın cenazesi ambulansa taşındı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.