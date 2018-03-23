Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- (Zeytin Dalı Harekatı) Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- Afrinle bitmeyecek iş, Arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

- Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık.