Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alınırken, mal varlıklarına el konuldu.



ANADOLU FARM NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?



İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firma hakkında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı. Rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri inceleme başlattı.

ANADOLU FARM'A OPERASYON!

Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M. Kayseri'de, diğer bir şube müdürü A.Ö. de Kahramanmaraş'ta yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

ANADOLU FARM'IN KAÇ ÜYESİ VAR

Firmanın merkezi, şubeleri ve yöneticilerin adreslerinde arama yapıldı, mahkeme kararıyla firma ve şahıslar adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen firmanın, üyelerinden para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.