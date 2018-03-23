Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın için hükümet harekete geçti. Kırmızı bülten çıkarılan Aydın için, Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’la ilgili olarak, “Tüm hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizlikle konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır” açıklamasında bulundu.