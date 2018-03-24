Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4’üncü gününde şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Erkilet Havaalanında protokol üyeleri, ailesi, yakınları, askeri erkan ve emniyet personeli tarafından karşılanan Muratdağı'nın naaşı, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası morguna kaldırıldı.

Şehit Muratdağı'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakiben Kalemkırdı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.