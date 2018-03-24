Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Güçlü, sağlıklı bir toplum inşa etmenin yegane yolu, geleceğin sahibi olan çocukların psiko-sosyal ve fizyolojik açıdan sağlam, istismardan uzak bir hayat sürmesidir. Bunu tesis etmek ise, hepimizin boynunun borcudur” dedi. Emine Erdoğan’ın himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Biz Geleceğiz” projesi kapsamında Şişli’de bir otelde, “Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu” gerçekleştirildi. Çocuklar, yaşlılar rahmete vesile iken ne yazık ki ihmalin, istismarın konusu oluyorlar diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Cinsel, ekonomik, duygusal, birçok açıdan, adına insan diyemeyeceğimiz varlıkların sömürüsüne uğruyorlar. Bu problemlerin panzehri aileyi güçlendirmektir. Şuurlu anne babalar yetiştirmektir. Bir çocuğun yeri ne sokak, ne yetiştirme yurdudur. Çocuğun yeri ailedir. Kasım 2017 itibarıyla 4.564 koruyucu aile yanında 5.542 çocuk bulunmaktadır. Bugüne kadar bu hizmetten 11 bin çocuğumuz hizmet almıştır. Toplumun, aile şefkatine ihtiyaç duyan bu çocuklara sahip çıkması gerekir” ifadelerini kullandı.