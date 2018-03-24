Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan (22) memleketi Burdur’un Bucak ilçesinde yaklaşık 20 bin kişi tarafından ebediyete uğurlandı. Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan tabutun başında gözyaşı döktü. Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ağabeyinin askerî üniformasını giyen Baha’yı teselli etmeye çalıştı.



ANNESİ RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral (23) ise Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde toprağa verildi. Törende metanetini koruyan şehidin annesi Döne Demiral ağlamayacağını söyleyerek “Onları sevindirmeyeceğim, vatan sağ olsun” dedi. Şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem, askerî üniforma ile katıldığı törende ağabeyinin naaşına asker selamı verdi. Kore gazisi dede İhsan Özdemir madalyalarını takarak, İstanbul’da vatani görevini yapan şehidin diğer kardeşi Taner Demiral da üniformasıyla törene katıldı. Şehidin yakınlarından Abdullah Sahyaoğlu, Demiral’ın şehadetini haber gelmeden bir gün önce annesinin rüyasında gördüğünü anlattı.



3 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (26) için de memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde ebediyete uğurlandı. Şehit Güllü’nün 3 gün önce Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği, daha sonra Afrin’e gittiği öğrenildi. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Bitlis’te teröristlerin araziye döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar’ın cenazesi ise Konya’nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin de katıldı.