Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin yargılamanın yapıldığı çatı davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar önceki gün ‘katılan’ sıfatıyla ifade verdi. Akar Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, “15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükûmetine ve millete karşı yapıldı” dedi. Akar, 18-19 Temmuz 2016’da Cumhuriyet savcısına verdiği 6 sayfalık ifadesinin geçerli olduğunu ve sanıkların cezalandırılmalarını istediğini beyan etti. İfade sırasında Genelkurmay Başkanı Akar, darbe girişimi sırasında makam odasında bulunan panik butonunu kullanıp kullanmadığı sorusuna şu cevabı verdi: Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır.



“HAVA SAHASININ KAPATILMASI EMRİNİ VERDİM”

Akar’a “15 Temmuz gecesi Türk hava sahasının tamamının kapatılmadığı” iddiası soruldu. Bunun üzerine Akar, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde hava sahasının kapatılmasıyla ilgili emrin 18.30’da verildiğini, 19.06’da bahse konu emrin ilgili şahıs ve kuvvet harekât merkezlerine ulaştığını, 19.26 itibarıyla da tüm hava araçları için işlemlerin tamamlandığını ve kayıtların da mevcut olduğunu söyledi. “Genelkurmay Başkanı’nın yanında görev yapanların FETÖ’cü çıkması” konusunda Akar, şunları kaydetti: FETÖ mensubu olan TSK personelinin teşhisi ve tespiti her zaman mümkün olmamıştır. Maiyetimde FETÖ’cü olduğu bilinerek herhangi bir personel istihdam edilmediği gibi istihdamına da müsaade edilmemiştir. Akar, ifadesinde son olarak “Bu hain terör örgütü yapılanması içinde olan ve şahsıma, milletime, silah arkadaşlarıma, emniyet mensubu kardeşlerime, devletin kurumlarına, Türk tarihi ve medeniyetimize bu derece zarar veren her kişiden ayrı ayrı şikâyetçiyim” dedi.



GÜLER: AKIN ÖZTÜRK YALVARDI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de aynı davada, “şikâyetçi” sıfatıyla ifade verdi. Orgeneral Güler, “Hain darbe girişimi içinde bulunanlar başta olmak üzere şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum” dedi.

Güler, darbe girişimi bastırıldıktan sonra eski Orgeneral Akın Öztürk’ün Akıncı üssünden birlikte ayrılmak için kendisine yalvardığını söyledi.