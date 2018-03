Türkiye Gazetesi

TGRT, İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi yetkilileri, çocuk parklarına kamera konulması çağrısında bulundu. Son yıllarda ülkemizde pek çok çocuk ya kaçırıldı, ya kayboldu, ya da istismara uğradı. Başta aileler olmak üzere bütün toplumu derinden sarsan, infiale yol açan bu duruma İhlas Medya kayıtsız kalmadı. Her zaman milletin sesi olmayı kendine şiar edinen İhlas Medya, belediyelere çocuk parklarına kamera konulması çağrısında bulundu. Kampanya, vatandaşlardan da büyük destek gördü. Oynaması için çocuğunu parka getiren bir anne, “Kaçırılma olaylarının çoğu parklarda oluyor. Her an diken üstündeyiz. Çocuğumuz kendi dünyasında oynarken, her an kötü niyetli birinin eline düşebilir. Kamera ile hem yetkililer suçluları daha kolay bulur, hem de önleyici bir tedbir alınmış olur” dedi.