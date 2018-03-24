Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "En son terörist etkisiz hale  getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun  sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele  sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız."
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Afrin'de bulunan yer altı  yapıları) Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan,  bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına  böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok."

Akar ayrıca Afrin'de bütün köylerin kontrol altına alındığını açıkladı...
 

 