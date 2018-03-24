Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhsin Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ve beraberindeki 4 kişiyle birlikte helikopterle mitinge giderken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen elim kazanın ardından Türkiye, Muhsin Yazıcıoğlu gibi büyük bir siyasi figürünü kaybetti. Aradan geçen 9 yılın ardından her sene olduğu gibi bu 25 Mart'ta da Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitleri hasretle yâd ediyor. O dönemleri hatırlamayanlar ya da olayları bir daha gözden geçirmek isteyenler ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun karıştığı helikopter kazası, Muhsin Yazıcıoğlu ölümü, Muhsin Yazıcıoğlu nasıl vefat etti, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? gibi sorulara cevap arıyor. Haberimizde Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazası ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

İsmail Güneş'i unutmadık

Tam 9 sene önce 25 Mart 2009 Çarşamba günü BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter kazasında kaybettiğimiz İhlas Haber Ajansı Sivas Muhabiri merhum İsmail Güneş'i rahmetle anıyoruz.

25 Mart 2009 Çarşamba günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter düşmüş, arkadaşımız İsmail Güneş, 112'yi aradıktan sonra İHA’yı aramış kurumunu haberdar etmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü

Gölbaşı Alperen Ocakları İlçe Başkanı Hamit Kara, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 9. ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Kara, yazılı açıklamasında, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir Türkiye hayal ettiklerini belirtti.

Kara, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizim liderimiz şehit olduğunda bırakılmayan davamızı darbeyle bölmeye çalışanlar bizi asla yolumuzdan çeviremeyeceklerdir. 25 Mart 2009'dan beri şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerine inat daha güçlü ve daha azimli çalışmaktayız."

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi ve eğitim hayatını tamamladı.

1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak ilk defa siyasi hayata adım attı. 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başlayan Yazıcıoğlu, önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini yaptı.

Aynı zamanda 1978 yılında kurulan Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu Genel Başkanı olan Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nin kendi siyasi anlayışıyla uyuşmadığı gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşıyla beraber partiden ayrıldı ve 29 Ocak 1993'te partiden ayrılan bir grup arkadaşı ile Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihindeki ANAP-BBP ittifakından milletvekili seçildi ve meclise girdi. Ancak 28 Şubat 1996 tarihinde ANAP'tan istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne döndü.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak seçildi ve TBMM'ye girdi. Ayrıca seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

HELİKOPTER KAZASI

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge gitmek için bindiği helikopter, henüz bulunamayan bir sebepten dolayı düştü. Helikopterin düşmesinin ardından bölgede bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş, 112 Acil Servis'i aramış ve yaptığı konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde yer alan BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini, ne BBP Sivas il Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'dan ne de helikopterin pilotu Kaya İstektepe'den ses geldiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini bildirmiştir.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin cansız bedeni 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Kes Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin vefat ettiği helikopter kazasının ardından kaza ile ilgili ortaya suikast olabileceğine dair iddialar atılsa da, günümüzde hala kazanın sebebi tam olarak aydınlanmamıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu ve toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazı

Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ başarısız askeri darbe girişiminin ardından İzmir'de yakalanan darbeci Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak'ın, Muhsin Yazıcıoğlu içindeyken düşen helikoptere kısa sürede ulaşıp bunu diğer ekiplere iletmeyen ve helikopterin GPS cihazını sökerken görüntülenen kaza kırım ekibinde ki astsubaylardan biri olması sebebiyle hakkında soruşturma açılmış olması ve Özsıcak'ın bir FETÖ mensubu olması sebebiyle kamuoyunda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) tarafından düzenlenen bir suikast sonucu helikopteri düşürülmek suretiyle öldürüldüğü şüphesi de öne çıkıyor.

BAŞ ŞÜPHELİ FETÖ

Yazıcıoğlu’nun yanı sıra aynı helikopterde hayatını kaybeden İHA Kameramanı İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 ismin ailelerinin itirazı üzerine, dosya hakkındaki takipsizlik kararı kaldırılarak yeni soruşturma açılması için Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından inceleme başlatıldı. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki inceleme halen sürerken, yine olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan yeni soruşturma dosyasında baş şüpheli olarak FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in adı yer aldı.

İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009’da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları Sivas’taki mezarlarının başında anıldı.

BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 9’uncu yılında, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan kabirleri başında anıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.



Burada konuşma yapan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı üzerinden gidilerek Türkiye’de demokrasi, hukuk ve adaletin tesis edilebileceğini belirterek, "Muhsin Yazıcıoğlu’nun hukukunu aydınlatacaksınız ondan sonrada darbeleri aydınlatacaksınız. Dönem oldu siyasetçiler bize kazadan kaza çıkarmayın dediler. Ama 15 Temmuz’u yaşadıktan sonra gördük ki kazadan bir suikast bir de darbe çıktı" dedi.

Merhum gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, "Kaza içerisinden darbelerin de FETÖ’lerin de çıktığını gördüler. Terör örgütlerini 2009 yılından beri biz söyledik. Biz bu konuda gerekli bütün şeyleri yaptık. Ama nedense bizim dosyamız 9 yılda yaklaşık 5 kere kapatıldı. Gerek duruşmalara giderek, gerek avukatlarla biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Biz bu davalara giderek bu süreci yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.