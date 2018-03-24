Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşanı, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Tüm dünya sizi izliyor. Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019'da eski Türkiye defterini kapatıp geleceği odaklanacağız" dedi.

BİRİLERİNİN UYKUSUNU KAÇIRDIĞINI GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sorma eylem ve cesaretini göstermediler. Bunu yapmak yerine bir ara bunlar 'Stockholm sendromu' gibi ifadelerle kendi hezimetlerinden dolayı milletimizi suçlamaya kalkıştılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur ittifakının, milletimizin nezdinde sahiplenildiğini gördükçe kendi itibarsızlıklarını örtmek için sandığı itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar. Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz, anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor."

2019 SEÇİMLERİNE KARA ÇALMAYA YELTENİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP) Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur." şeklinde konuştu.

3 BİN 740 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdık, Afrin'de de söyledik dinlemediler terör örgütleriyle iş birliği yaptılar. Anlamıyorlar, kusura bakmayın biz de gireriz. Girdik mi girdik. 3 bin 740 terörist etkisiz hale getirildi. Başta söyledik, inlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Suriye'ye kaçtılar, oradan da kovaladık. Ne tür tüneller yapmışlar. Onları o tünellere göndük. Güneydoğu'da tüneller açmışlardı. Onları oralara göndük, bundan sonra da gömeriz.