Türkiye Gazetesi

Özellikle yağışlı havalarda, yolcuların yoğun olduğu saatlerde, duraklarda yeterli sayıda taksi bulunmaması nedeniyle uzun süre sıra beklediklerini ve bazı taksilerin kısa mesafeye gitmek istemediklerinden kendilerini araca almadığını iddia eden yolcular, şikâyetlerini sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. Taksi bulamadıkları için mağdur olduklarını aktaran yolcular, valizleriyle duraklarda beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bazı yolcular ise valizleriyle havalimanı dışındaki caddeye yürüdüklerini, oradan buldukları taksilere bindiklerini ifade ediyor. Yolcular, sorunun çözülmesini, kısa mesafeye yolcu almayan veya fazla ücret talep eden sürücülere gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor.

"TAKSİCİLER KOOPERATİFİ"NDEN AÇIKLAMA

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yolcu şikâyetleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu cuma ve pazartesi günleri sabah ile akşam saatlerinde araç bulma sıkıntısı yaşanabildiğini söyledi. Şehrin tüm noktalarında aynı yoğunluğun oluşabildiğini ifade eden Can, "Bizim araçlarımızın 'Yakına gitmem' diye bir şey söylemeleri söz konusu değildir. Bize öyle bir şikâyet geldiği an o şoförü disiplin kurullarımıza sevk eder, ihraç işlemi yaparız." dedi. Elli beş yıllık kooperatifte 42 yıldan bu yana şoförlerden sabıka kaydı istediklerini dile getiren Can, bağlı taksilerinin üzerinde telefon numaralarının yazılı olduğunu, isteyen müşterilerin bu numaralardan şikâyetlerini bildirdiğini ifade etti.

Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili telefon numaralarının şikâyet için arandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bizden birisi yüz kızartıcı bir suç işlediğinde onu ihraç ediyoruz ama bu kişi gidip başka bir taksi durağında çalışabiliyor. Çünkü bir liste oluşmadığı için standart yükselmiyor. Yani sadece bizim şoförleri ihraç etmemiz İstanbul genelinde standartların yükselmesine yetmiyor. İstanbul'da bizim tahminimiz 350-400 taksici takipsiz sürücü olarak çalışıyor. Bunlar, bazı otellerin önünde, Eminönü'de, Sultanahmet'te duruyorlar. Bizim için 'Dışarıdan gelen taksicileri almıyor' diyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Bizim aracımız olmayınca yolcuyu sırtımızda götürecek halimiz yok ama buraya turist avına gelen araçlar oluyor."

"ŞİKÂYETLERİN ÇOĞU DURAKSIZ TAKSİLERDEN KAYNAKLANIYOR" İDDİASI

Atatürk Havalimanı Geliş Terminali'ne kendi kooperatifleri dışında da aracın durakta müşteri bekleyebildiğini öne süren Can, şikâyetlerin çoğunun duraksız taksilerden kaynaklandığını savundu. Can, Atatürk Havalimanı'na bağlı taksicilerin müşteriye kötü davranması nedeniyle alacakları cezadan çekineceğini vurgulayarak, "Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi taksi durağı. Bizim taksilerimizin renkleri zaten belli. Artık dışarıdaki taksiler de araçlarını turuncuya boyayıp geziyorlar. Biz görüyoruz. Bunları belediyeye şikâyet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KOOPERATİF BAŞKANINA CEVAP GECİKMEDİ

Öte yandan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Can'ın "duraksız taksi" savunmasına cevap gecikmedi. Sık sık seyahat ettiğini ve her seferinde havalimanı durağına bağlı araç şoförleriyle sorun yaşadığı için havalimanına yolcu bırakan farklı durak taksilerini tercih ettiğini ifade eden medya mensubu İsmail Okan, havalimanı durağına bağlı taksicilerin bir kısmının kısa mesafe yolculara karşı saygısız söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Okan, konuyla ilgili rahatsızlığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa numarası 153'e defalarca ilettiğini vurgulayarak, yolcuların böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında ilgili makamlara şikâyette bulunmaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti. Turistlere yönelik yaklaşımları da eleştiren Okan bazı turistlerle gerçekleştirdiği görüşmelere de değinerek, "Ne yazıkki hem yolu bilmediği için dolandırılıp, hem de büyük miktarda bahşiş vermediği için azarlanan, zaman zaman da tartaklanan turistler mevcut. Bu insanlar bir daha neden Türkiye'ye gelmek istesin? Yalnız havalimanı taksileri değil, turistik bölgelerdeki taksilerde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Bununla ilgili olarak yabancı bir arkadaşımız sosyal medya hesabından kendisine para üstü olarak verilen sahte 50 lirayı paylaştı. Bu düpedüz dolandırcılık anlamına geliyor" dedi.

"444 15 23" ŞİKÂYET HATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2017 yılında yürürlüğe sokulan, taksilerde indi-bindi ücreti tarifesi ile kısa mesafelerde yolcu alınmamasının önüne geçilmesi hedeflendi. Bu konuda yaşanabilecek sorunlar ve şikâyet için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası "444 15 23" numaralı iletişim hattı kurdu. Mağdur yolcular, bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masa’nın "153" numaralı telefona da şikâyette bulunabiliyor.