Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şuan saat kaç? sorusu her yaz saati uygulamasının başlangıcının ardından internette yoğun bir şekilde sorgulanır. Avrupa, 25 Mart itibarıyla yaz saati uygulamasına geçti, Türkiye’de de saatler geri alındı mı, saatler geri mi alındı? gibi sorulara cevap aranır. Yaz saati uygulaması geçen yaz itibarıyla tamamıyla ortadan kalkmıştı. İlk etapta Meclis’ten geçen yasa, Danıştay’a yapılan itirazın ardından iptal edilmişti. Ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kesin olarak bu uygulama Türkiye’de son buldu. Sonuçta Türkiye, sabit saat uygulamasında kaldı. 25 Mart’tan itibaren Avrupa, yaz saati uygulamasına geçti. Haberi görenler ise, Türkiye yaz saati uygulamasına geçti mi, saatler geri alındı mı, saatler ileri mi alındı soruların eşliğinde şuan saat kaç? gibi sorulara da cevap arıyor. İşte yaz saati uygulaması ve anlık saat bilgileri ile ilgili merak ettikleriniz…

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2018 YAZ SAATİ | Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı? | Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2018'de Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı? Tüm Avrupa ülkeleri bu gece itibarıyla yaz saati uygulamasına geçiş yapıyor. Cumartesini pazara bağlayan gece her şey değişiyor. Yaz saati uygulamasına resmen geçiliyor. Saatler 02:00'ı gösterdiğinde 1 saat ileri alınacak. 2018 yaz saati uygulanacak mı? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman uygulanır ve kim başlattı?

Benjamin Franklin’i hepimiz Amerikan dolarındaki görseliyle tanıyoruz. Oysa o "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin sahibiydi. Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayımladı. 1784 yılındaki bu vergi, panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan da saatlerin kışın geri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanılacağını ispatlayarak bu işin kaşifi olarak tarihe geçti.

İleri yaz saati uygulaması hakkında bilgiler

İleri yaz saati uygulaması, yasa ile sürekli hale getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanun'un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi.

26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu'na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 130 maddelik tasarının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ile ileri yaz saati uygulaması devam edecek.

Danıştay daha önce düzenlemeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak ilgili maddenin kabulü ile bu karar geçersiz kaldı. Yasa yetişmediği için, ileri yaz saati uygulamasının gelecek yıla kadar geçerli olacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı.

Türkiye`de yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB`deki saat düzenlemesine paralel yapılıyor.

İlkbaharda başlayıp sonbaharın ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık üretimine karşılık geliyor.

Türkiye 26° ve 45° doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye`nin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen bulunduğu için en doğusu ve en batısı arasında 1 saat 16 dakikalık zaman farkı vardır.

Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi`ndedir. Türkiye 30° doğu meridyeninin saatini kullanır. Bu nedenle Türkiye`de Eşgüdümlü Evrensel Zaman+2 (UTC+2) kullanılır, yani Türkiye saati UTC`den iki saat ileridedir. Yaz saati uygulaması ile Türkiye 45° doğu meridyeninin saatini kullanmaya başlar.

Böylece saatler bir saat ileri alınır ve Türkiye saati UTC+3 olur. Yaz saati uygulaması (saatlerin bir saat ileri alınması) martın son pazar günü başlatılır ve ekimin son pazar günü bitirilir. Böylece yılın 5 ayında geri saat (UTC+2), 7 ayında ise yaz saati (UTC+3) kullanılır.