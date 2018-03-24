Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için 2007 yılından bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, İstanbul'daki bazı önemli yapıların ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray ve Kadir Has Üniversiteleri de bir saat boyunca ışıklarını kapattı.

Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verdi. Vatandaşlar ise "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yaparak düzenledikleri grup faaliyetleriyle etkinliğe destek verdi.

Edirne

Edirne'de, Selimiye Camisi, Büyük Edirne Sinagogu, Edirne Darüşşifası, Karaağaç eski tren garı, Meriç ve Tunca köprüleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ışıklarını kapatarak Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) Dünya Saati hareketine destek verdi.

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte Edirne Valisi Günay Özdemir'in talimatıyla Mimar Sinan'ın serhat boyundaki imzası Selimiye Camisi, tarihi taş köprüler Meriç ve Tunca ile Büyük Edirne Sinagogu'nun ışıkları kapatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi de ışıklarını bir süre söndürerek kampanyaya destek oldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kampanya ya destek olunması amacıyla Edirne Darüşşifası ve Güzel Sanatlar Fakültesi dersliklerinin olduğu eski tren garının ışıklarını kampanya süresince kapattırdı.

Vali Özdemir, AA muhabirine Edirne'nin çevresel duyarlıklarının yüksek olduğunu önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyaya kentin simgelerinin aydınlatmalarını kapatarak destek olduklarını söyledi.

Kırklareli

Kırklareli Belediyesince Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi ile Ali Rıza Efendi Kültür Evi'nin ışıkları, Dünya Saati hareketine destek için kapatıldı.

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun talimatıyla kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesindeki Atatürk Evi ile Ali Rıza Efendi Kültür Evi'nin ışıkları söndürüldü.