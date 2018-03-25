Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital materyallerde, FETÖ’ye ait çok sayıda doküman, fişleme belgeleri, darbe girişimine yönelik içeriklerle örgüt elebaşı Gülen’in talimatlarının yanı sıra önemli konumdaki general ve subaylara ait olduğu belirlenen gizli çekim yöntemiyle elde edilmiş özel görüntü ve ses kayıtları da yer aldı. Adli bilişim uzmanlarının tespitine göre, örgüt kendisinden olmayan ve bu yapıdaki kişilere karşı isimlere şantaj yapmak için bu görüntü ve ses kayıtlarını kullandı. Örgütün bu yöntemle çok sayıda rütbeliyi saf dışı bıraktığı belirtildi. Şantaj yapılan isimlerle görüntülenen kadınların örgüt tarafından seçildiği, bu görüntülerin bir kısmının Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Müdürlüğüne bağlı bilgisayarda bulunduğu ifade edildi.