Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu’nda, Türkiye’deki 185 üniversitenin rektörü ile konuyla ilgili akademisyenlere, “Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim” konulu konferans verdi. Türkiye’nin terörden çok çektiğini dile getien Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının meskûn mahaldeki operasyonlarında çok değişik anlar yaşandığını, Mehmetçiğin kalbinin ne kadar temiz ve ne kadar iyi niyetli olduğunun çok önemli göstergelerinin bulunduğunu aktardı. Operasyonlardan fotoğraflar paylaşan Akar, “Operasyonları belki 15 gün önce bitirebilirdik, belki bir ay önce bitirebilirdik, Afrin, il ve ilçeler dâhil. Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ötelendi” diye konuştu. Bir uzman çavuşun Sur’daki bölük komutanına “Bir çocuk sesi duydum, burada bir aile olabilir” dediğini aktaran Akar, o sırada ateş edip orayı bir anda tahrip etmenin mümkün olduğunu ancak çocuk olabilir endişesi ile çok ince, çok sabırlı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.



ÖLÜRSEK ŞEHİT, KALIRSAK GAZİ

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Akar “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak’ diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız” diye konuştu.



O TÜNELLER DEVLET İŞİ

Akar, Afrin’de terör örgütlerinin koruganları, hendekleri ve yer altındaki inşalarına da vurgu yaparak, “Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkân ve ihtimali yok” ifadelerini kullandı. Harekât sırasında teröristlerin “sivil kıyafet” giydiklerine de tanık olunduğunu belirten Akar, “Sivil kayıpların yaşanmaması için çok büyük dikkat gösterdik. Ayrıca Afrin’in boşaltılması sırasında da bazı teröristlerin çıkıyor olabilme ihtimaline karşı sivilleri vurmamak adına bir harekâtı yönettik” dedi.