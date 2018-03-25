Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı”nda sektörün önde gelen isimleri bilgi ve tecrübelerini gazeteci adaylarıyla paylaşmaya devam ediyor. Eğitim müfredatında muhabirlik dersini, gazeteci İhsan Altıkardeş, Afrin’de görevli olması sebebiyle bölgeden canlı bağlantıyla verdi. Tarihe tanıklık eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, sıcak bölgelerde nasıl gazetecilik yapılacağı konusunda tecrübelerini paylaştı. 25 yıllık meslek hayatının en anlamlı günlerini Afrin’de yaşadığını ifade eden Altıkardeş, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart’ta Afrin’in ele geçirilmesi anına tanıklık etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı’nın bölgedeki bütün gelişmeleri abonelerine en doğru ve en hızlı şekilde vermek için çaba gösterdiğini anlatan Altıkardeş “15 gündür sınır bölgesinde görev yapıyorum. Aldığım bir istihbaratı değerlendirerek 17 Mart günü Öncüpınar’dan Suriye’ye geçtim. Yaklaşık 4 saat süren bir yürüyüşün ardından Afrin merkezine ulaştım. Zeytin Dalı operasyonunun 58’inci günü operasyonun yapılacağı bilgisiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte cepheye gittik. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tankların Afrin’e girişini ve Afrin’in kalbine Türk bayrağı dikilmesi anını görüntüledik. Türkiye’ye ve dünyaya kahraman Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusunun Afrin şehir merkezini ele geçirdiği haberini vermek bizlere nasip oldu. Mesleki anlamda bu önemli haberi vermek bana nasip olduğu için kendimi çok mutlu hissediyorum ve Allah’a şükrediyorum” dedi.

TELEKONFERANSLA SORULARI CEVAPLANDIRDI

Gazeteci adayları, Afrin’den canlı bağlantı ile tecrübelerini anlatan İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’e bölgeyle ilgili sorular sordu. Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez katkılarından dolayı Altıkardeş’e teşekkür etti. Öte yandan programa büyük ilgi gösteren gazeteci adayları cep telefonlarıyla görüntü alarak canlı bağlantıyı kaydetti.