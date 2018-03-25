Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press (AP)'nin haberine göre, Güney Kore'de bir feribot kayalıklara çarptı. Acil yardım çağrılarına anında karşılık veren güvenlik güçleri çalışma başlattı. Feribottaki 192 kişinin kurtarılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Olayda ölü ya da yaralı bulunup bulunulmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.