Associated Press (AP)'nin haberine göre, Güney Kore'de bir feribot kayalıklara çarptı. Acil yardım çağrılarına anında karşılık veren güvenlik güçleri çalışma başlattı. Feribottaki 192 kişinin kurtarılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Olayda ölü ya da yaralı bulunup bulunulmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Güney Kore'de feribot kazası
25.03.2018 - 12:30 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore'de bir feribot kayalıklara çarptı. Feribottaki 192 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Etiketler : güney kore,feribot kazası,
552410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552410.aspx
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