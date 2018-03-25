Çiftlikbank olayıyla ilgili bütün soruşturmalar, şirketin merkezinin Ümraniye’de olması sebebiyle İstanbul’da toplandı. Soruşturmaları artık İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

3 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konuldu.

1 MİLYARLIK VURGUN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzasıyla 81 ildeki başsavcılıklara gönderilen 2 sayfalık yazıda Çiftlikbank soruşturmalarında bugüne kadar bilinmeyen detaylar da yer aldı. Yazıdaki detaylara göre mağdurlardan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplandı. Buna mukabil 687 milyon 838 bin lira geri ödeme yapıldı. Çiftlikbank’ın  mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin lira; şirketlere  sermaye aktarımı ise 128 milyon 490 bin lira....

YAZIDAKİ ÇARPICI DETAYLAR

Söz konusu yazıda, gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para  karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan ve ayrıca fiilen çiftlikler de  oluşturulup gelir getirdiği iddia olunan Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları  hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim  sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan  kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmanın  sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliklerinin kararlarıyla şirket  yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren adli kontrol tedbirleri  uygulandığı kaydedilen yazıda, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği  anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca belirlenen 16 şüpheli ile sistemde  işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konulduğu bilgisi verildi.

Yazıda, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen  raporlara göre söz konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan  "www.ciftlikbank.com" adlı internet sitesi üzerinden işletildiği, sistemin ilk  dönemde Aydın'ın kişisel hesapları üzerinden, daha sonra yine aynı şahsın sahibi  olduğu Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma  üzerinden işlediği, yine Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın pay sahibi olup  KKTC'de kurulan Famegame Software Ltd. Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde  faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme  yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu belirtilen yazıda, ayrıca  sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu aktarıldı.

Yazıda, katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip  oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir  elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31  Temmuz 2016 tarihinden bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139  milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği vurgulandı.

Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme  yapıldığı dile getirilen yazıda, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126  bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira  aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira  zarar ettiği aktarıldı.

Yazıda, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının  varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin 11 lira  geri ödeme yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, tespit edilen geri ödeme  miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre  sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin  anlaşıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin sistemin kurulduğu ilk andan beri bu gerçeğin farkında  oldukları ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kastıyla hareket ettikleri  bilgisi verilen yazıda, bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini aklamak ve  dolandırıcılık eylemini sürdürebilmek maksadıyla muhtelif firmalar kurma, temin  ettikleri parayı yurt dışına çıkarma gibi eylemler gerçekleştirdikleri, tüm bu  suçların da örgütsel faaliyet kapsamında işlendiğinin değerlendirildiği  belirtildi.

Söz konusu yazıda, izah edilen bu soruşturma kapsamında atılı suçlara  iştirak eden tüm şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına ve yine suç  delillerinin toplanmasına ilişkin çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulanarak,  aynı eylemler ve faillerle ilgili birden fazla soruşturma yürütülmesinin hukuken  mümkün olmadığı bu nedenle başka il ve ilçelerde başlatılan soruşturmalarda  yetkisizlik kararı verilerek dosyaların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ana  soruşturması bünyesinde toplanması talep edildi.