Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, yurtiçi terörle mücadele harekatı kapsamında dün, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet el bombası, bir adet el telsizi, bir adet gece görüşü dürbünü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DİYARBAKIR, MARDİN, HAKKARİ VE BİTLİS'TE TOPLAM 28 ADET EYP İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin Hakkari ve Bitlis kırsalında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde toplam 28 adet el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve bu patlayıcıların kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.