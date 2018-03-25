Karaman'da yaşayan yazar, muhaddis ve milli  güreşçi Muzaffer Can, yaklaşık 15 bin kitabın yer aldığı kütüphanesindeki  eserleri tasnif ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lise yıllarına ait  bir tefsir kitabını buldu.  "Lise öğrencisi" Erdoğan'ın ders kitabının, Karaman'taki kütüphaneye  geliş öyküsü ilginç. O dönem. 1970'li yıllarda kitap sayısının az olması,  öğrencilerin kitap takas etmesi, kitabın bugünlere gelmesini sağladı. Sahafları gezerek eski eserleri toplayan bir avukatın olan kitap, onun  vefatının ardından miras yoluyla çocuklarına kaldı. Avukatın kızı, babasının  yaklaşık 500 kitabını satın alması için bir başka kitap meraklısı, Eminönü'ndeki  Yavaşca Şahin Paşa Camisi'nde imam olarak görev yapan Muzaffer Can'a teklif  götürdü. Kitapları tek tek inceleyen Can, ayırt etmeden kitapların tamamını  aldı.

Hadis, fıkıh, tefsir  alanlarında çalışmalarda bulunan, milli güreşçi olarak Avrupa'daki şampiyonalarda  ödüller alan Can, İstanbul ve Almanya'daki yaşamından sonra memleketine dönerken  içerisinde ikinci el ders kitapları, dergiler, Türkçe lügat, el yazması eserlerin  de bulunduğu kitaplarının bir bölümünü yanında götürdü. Can'ın kitaplarının bir  bölümü de İstanbul'daki kütüphanesinde kaldı.

 Muzaffer Can, geçen günlerde "Dünya malı olarak ilk sahip olduğum  şey; kaynak ağırlıklı kütüphane olmuştur." sözleriyle değer atfettiği  kütüphanesini tasnif ederken, ders kitapları arasında bulunan 1969 Milli Eğitim  Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri  Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu'nun hazırladığı "Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf" adlı  kitabın iç kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğunu gördü.

 Can, ilk sayfasında "6-B - 423 / Tayyib Erdoğan" yazısı bulunan,  içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notların yer aldığı kitabın  araştırmaları sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul  İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit etti.

ERDOĞAN'IN NOTLARI YER ALIYOR 

Karaman'daki evinde kitabı bulma öyküsünü anlatan  Muzaffer Can, Karaman'da imamlık yaptığı dönemde aynı zamanda güreş sporuyla  yakından ilgilendiğini, hatta birçok uluslararası müsabakalarda da ödül aldığını  anımsattı. Milli güreşçi olduktan sonra hem spor hem de ilim tahsilini devam  ettirmek için İstanbul'a tayin istediğini ve Eminönü'ndeki Yavaşça Şahin Paşa  Camisi'nde imam olarak göreve başladığını anlattı.  Burada görev yaptığı dönemde Fatih'te ikamet ettiğini belirten  Muzaffer Can, hem görev sırasında hem öncesinde özellikle İslami kaynak  kitaplarla yakından ilgilendiği ve ilmi çalışmalar yaptığını söyledi.

 "1974-1975 yıllarında, bir hanımefendi yanıma gelerek, avukat olan  babasının vefat ettiğini ve kütüphanesindeki kitapları satmak istediğini  söyledi." diyen Can, Fatih'teki evde bulunan 500 kitabı inceledikten sonra satın  aldığını aktardı.

 Muzaffer Can, kitapların içerisinde, el yazması nadir eserler, lügat,  hukuk kitapları, dergiler, ikinci el ders kitaplarının bulunduğunu belirterek,  şöyle devam etti:  "Kitapları tek tek inceleyerek aldım. İkinci el kitapların bazılarında  isimler bazılarında notlar vardı. İmam hatipte okutulan ders kitaplarında da  öğrencilerin isimleri vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in de ismi vardı ancak o  tarihte tanınan bir sima olmadığı için dikkatimizi çekmedi. Geçtiğimiz günlerde  kitapları tasnif ederken, ders kitabı olarak kullanılan tefsir kitabının  içerisinde Cumhurbaşkanımızın isminin ve okul numarasının yazılı olduğunu fark  ettik.''

Can, kitabın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el yazısıyla derslere  ilişkin aldığı notların yer aldığını, yine sınavda sorulabilecek yerlerin de  işaretlendiğini anlattı.   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip lisesi yıllarında kullandığı ders  kitabını kütüphanesinde muhafaza eden Muzaffer Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  istemesi halinde kitabı kendisine takdim edebileceğini sözlerine ekledi.

Muzaffer Can kimdir?

 Karaman'ın Kurucabel köyünde 1947'de dünyaya gelen Can, ilk ve orta  okulu Karaman'da okudu, bu sıralarda Karaman Kur'an kursuna başladı, Kılbasan'da  Arapça dersleri aldı. Fıkıh, hadis ve tefsir konusunda çalışmalarını sürdüren  Can, dışarıdan imam hatip lisesini bitirdi, aynı dönemde güreş sporuyla  ilgilenmeye başladı. Karaman Dikbasan Camisi'nde imam olarak görev yapmaya  başlayan Can, 9 Haziran 1969'da İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na  katılarak, 48 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Can, bir sonraki yıl da Dog?u  Almanya'daki Avrupa şampiyonasına iştirak etti.

 Can, 1972'de İstanbul'da Eminönü Yavaşça Şahin Paşa Camisi'ne  tayin edildi. 1975'te Almanya Freising Güreş Kulbü'nden davet alınca Diyanet  İşleri Başkanlığı'ndan parasız izin alıp Almanya'ya gitti ve aldığı başarılarla  burada meşhur oldu. İslami alanda çalışmayı tercih ederek güreşi bırakan Can,  Almanya'da İslami çalışmalara ağırlık verdi.

 

Mevlana Ebul-A'la el-Mevdudi, Ebu'l Hasen Ali Hasen en-Nedvi, Muhammed  Sultan Nemenkani ve Ali Ulvi Kurucu'nun da aralarında bulunduğu pek çok İslam  alimi ile tanışan, sohbet ve münazara meclislerine katılan Can, çeşitli ülkelerde  çalışmalarda bulundu.  İbn-i Kayyım El Cevziyye'nin meşhur eseri "Zadül-Mead"ın tercüme,  tahkik, tenkit ve mukayeseli olarak 6 cilt olarak neşreden Can, Hafız Zehebi'nin  "Tarihül-İlamı" adlı kitabının son sahabenin ölümüne kadar ki kısmını 6  ciltte tercüme etti. El-Menarul-Mu?nif'i tercüme eden Can, Kur'an Kültürü   Kaynaklarıyla Hac Rehberi kitaplarını kaleme aldı.

  Kuran'ın anlaşılması, mealinin kavranabilmesi hususunda  çalışalarına devam eden Can, Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Almanca biliyor.