Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'da yaşayan yazar, muhaddis ve milli güreşçi Muzaffer Can, yaklaşık 15 bin kitabın yer aldığı kütüphanesindeki eserleri tasnif ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lise yıllarına ait bir tefsir kitabını buldu. "Lise öğrencisi" Erdoğan'ın ders kitabının, Karaman'taki kütüphaneye geliş öyküsü ilginç. O dönem. 1970'li yıllarda kitap sayısının az olması, öğrencilerin kitap takas etmesi, kitabın bugünlere gelmesini sağladı. Sahafları gezerek eski eserleri toplayan bir avukatın olan kitap, onun vefatının ardından miras yoluyla çocuklarına kaldı. Avukatın kızı, babasının yaklaşık 500 kitabını satın alması için bir başka kitap meraklısı, Eminönü'ndeki Yavaşca Şahin Paşa Camisi'nde imam olarak görev yapan Muzaffer Can'a teklif götürdü. Kitapları tek tek inceleyen Can, ayırt etmeden kitapların tamamını aldı.

Hadis, fıkıh, tefsir alanlarında çalışmalarda bulunan, milli güreşçi olarak Avrupa'daki şampiyonalarda ödüller alan Can, İstanbul ve Almanya'daki yaşamından sonra memleketine dönerken içerisinde ikinci el ders kitapları, dergiler, Türkçe lügat, el yazması eserlerin de bulunduğu kitaplarının bir bölümünü yanında götürdü. Can'ın kitaplarının bir bölümü de İstanbul'daki kütüphanesinde kaldı.

Muzaffer Can, geçen günlerde "Dünya malı olarak ilk sahip olduğum şey; kaynak ağırlıklı kütüphane olmuştur." sözleriyle değer atfettiği kütüphanesini tasnif ederken, ders kitapları arasında bulunan 1969 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu'nun hazırladığı "Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf" adlı kitabın iç kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğunu gördü.

Can, ilk sayfasında "6-B - 423 / Tayyib Erdoğan" yazısı bulunan, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notların yer aldığı kitabın araştırmaları sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit etti.

ERDOĞAN'IN NOTLARI YER ALIYOR

Karaman'daki evinde kitabı bulma öyküsünü anlatan Muzaffer Can, Karaman'da imamlık yaptığı dönemde aynı zamanda güreş sporuyla yakından ilgilendiğini, hatta birçok uluslararası müsabakalarda da ödül aldığını anımsattı. Milli güreşçi olduktan sonra hem spor hem de ilim tahsilini devam ettirmek için İstanbul'a tayin istediğini ve Eminönü'ndeki Yavaşça Şahin Paşa Camisi'nde imam olarak göreve başladığını anlattı. Burada görev yaptığı dönemde Fatih'te ikamet ettiğini belirten Muzaffer Can, hem görev sırasında hem öncesinde özellikle İslami kaynak kitaplarla yakından ilgilendiği ve ilmi çalışmalar yaptığını söyledi.

"1974-1975 yıllarında, bir hanımefendi yanıma gelerek, avukat olan babasının vefat ettiğini ve kütüphanesindeki kitapları satmak istediğini söyledi." diyen Can, Fatih'teki evde bulunan 500 kitabı inceledikten sonra satın aldığını aktardı.

Muzaffer Can, kitapların içerisinde, el yazması nadir eserler, lügat, hukuk kitapları, dergiler, ikinci el ders kitaplarının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Kitapları tek tek inceleyerek aldım. İkinci el kitapların bazılarında isimler bazılarında notlar vardı. İmam hatipte okutulan ders kitaplarında da öğrencilerin isimleri vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in de ismi vardı ancak o tarihte tanınan bir sima olmadığı için dikkatimizi çekmedi. Geçtiğimiz günlerde kitapları tasnif ederken, ders kitabı olarak kullanılan tefsir kitabının içerisinde Cumhurbaşkanımızın isminin ve okul numarasının yazılı olduğunu fark ettik.''

Can, kitabın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el yazısıyla derslere ilişkin aldığı notların yer aldığını, yine sınavda sorulabilecek yerlerin de işaretlendiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip lisesi yıllarında kullandığı ders kitabını kütüphanesinde muhafaza eden Muzaffer Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde kitabı kendisine takdim edebileceğini sözlerine ekledi.

Muzaffer Can kimdir?

Karaman'ın Kurucabel köyünde 1947'de dünyaya gelen Can, ilk ve orta okulu Karaman'da okudu, bu sıralarda Karaman Kur'an kursuna başladı, Kılbasan'da Arapça dersleri aldı. Fıkıh, hadis ve tefsir konusunda çalışmalarını sürdüren Can, dışarıdan imam hatip lisesini bitirdi, aynı dönemde güreş sporuyla ilgilenmeye başladı. Karaman Dikbasan Camisi'nde imam olarak görev yapmaya başlayan Can, 9 Haziran 1969'da İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılarak, 48 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Can, bir sonraki yıl da Dog?u Almanya'daki Avrupa şampiyonasına iştirak etti.

Can, 1972'de İstanbul'da Eminönü Yavaşça Şahin Paşa Camisi'ne tayin edildi. 1975'te Almanya Freising Güreş Kulbü'nden davet alınca Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan parasız izin alıp Almanya'ya gitti ve aldığı başarılarla burada meşhur oldu. İslami alanda çalışmayı tercih ederek güreşi bırakan Can, Almanya'da İslami çalışmalara ağırlık verdi.

Mevlana Ebul-A'la el-Mevdudi, Ebu'l Hasen Ali Hasen en-Nedvi, Muhammed Sultan Nemenkani ve Ali Ulvi Kurucu'nun da aralarında bulunduğu pek çok İslam alimi ile tanışan, sohbet ve münazara meclislerine katılan Can, çeşitli ülkelerde çalışmalarda bulundu. İbn-i Kayyım El Cevziyye'nin meşhur eseri "Zadül-Mead"ın tercüme, tahkik, tenkit ve mukayeseli olarak 6 cilt olarak neşreden Can, Hafız Zehebi'nin "Tarihül-İlamı" adlı kitabının son sahabenin ölümüne kadar ki kısmını 6 ciltte tercüme etti. El-Menarul-Mu?nif'i tercüme eden Can, Kur'an Kültürü Kaynaklarıyla Hac Rehberi kitaplarını kaleme aldı.

Kuran'ın anlaşılması, mealinin kavranabilmesi hususunda çalışalarına devam eden Can, Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Almanca biliyor.