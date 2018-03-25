Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Rıfat'ın da teröristlerden temizleneceğini vurguladı. Erdoğan konuya ilişkin, Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi.

Erdoğan resmen açıkladı: Operasyonlar başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti kongresi öncesinde halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısını işaret eden Erdoğan, Sincar'ın da teröristlerden temizlenmesi için operasyonların başladığını bildirdi.