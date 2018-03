Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank ve benzeri yapılara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu seferki Konya'nın Ereğli ilçesinde. İddiaya göre, 2007'de Orhat T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, çiftliğe süt üretimi için büyükbaş hayvan alındı. Pay sahibi olan üyelere, her ay hisseleri karşılığında süt parası verileceği belirtildi. Paralar ilk zamanlarda düzenli bir şekilde ödendi. Ancak son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı.



"100 BİN VERDİM, 1 LİRA ALAMADIM"

Şirket, 2018 olağan genel kurulunu hayvanların bulunduğu çiftlikte yaptı. Birçok vatandaşın da katıldığı kurulda zaman zaman gergin anlar yaşandı. Dolandırıldığını ileri süren lokanta çalışanı Âdem Kopan "Ben 15 saat ateşin başında çalışarak o paraya kazandım. Size güvenerek o parayı verdim. Ahırda inek yok. Nerede bu inekler? 55 yıllık emeğim gitti'' diye tepki gösterdi. Mustafa Yıldız da ''Bu kongre ile Orhan T'yi aklamaya çalışıyorlar. Bizi Çiftlik Bank gibi dolandırdılar. Ben 30 yıllık emekli tazminatımı 100 bin lira verdim, 1 lira geri almadım'' dedi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olan Mersin Bölge Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan ise ''Yurt dışı bağlantılı bir şirketimiz var. Bu şirketten finans kaynağı sağlayarak iki bankanın borçlarını kapatıp, damızlık sığır birliklerinden bin adet hayvan alımı gerçekleştirip, süt üretimine geçilmesini planlıyoruz. Bu şekilde yeni bir sayfayla yola devam edelim istiyoruz. Bu 1 yılda değil. 5 yıl içinde en iyi noktada olacağımızı buradan taahhüt ediyorum'' diye konuştu. Tek aday Akdoğan Başkanlığa seçildi.



BİR İNEĞİ 60 KİŞİ KİRALADI

Karapınar ilçesinde ise, yem üreticisi A.D, 2015'te "DKC Hayvancılık" adı altında çok ortaklı süt üretimi platformu kurdu. Ticari unvanı ve şirket kaydı bulunmayan DKC Hayvancılık'ın bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iler sürüldü. A.D. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Karapınar Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan şüphelinin, 10 bin civarında inek olması gereken çiftliğinde 134 inekle süt üretimi yaptığı, bir ineği 60 kişiye kiraladığı belirlendi. Yurt içi ve yurt dışından organizasyona katılan mağdurlar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek paralarının iadesini istedi.

132 bin kişiyi ağına düşürmüş

On binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank ile ilgili çeşitli illerde yürütülen bütün soruşturma dosyalarını İstanbul'da toplama kararı aldı. Başsavcılık adliyelere gönderdiği yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 511 milyon lira değil, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtildi. Ayrıca Savcılık, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan üç firmanın malvarlığına ve 3 milyon 90 bin liraya el koydu. Tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının da atanan yediemin tarafından yürütülmeye başlandı. İHA