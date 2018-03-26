Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 497’si Müslümanlar 67’si gayrimüslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve ücretlendirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılıyor. 2018 yılı ücret tarifesinde 4 gruba ayrılan mezar yerleri hayatta olanlara pahalı, cenazelere ise ucuz. Mezarlığın fiyatları günün şartları, ekonomik göstergeler, mezar yerlerinin coğrafi ve fiziki özellikleri dikkate alınarak belirleniyor. Aşiyan, Zincirlikuyu, Edirnekapı ve Karacaahmet gibi artık şehrin merkezinde kalan ve tarihî bir nitelik taşıyan başlayan mezarlıklar yüzde 100 doluluğa ulaşarak defin işlemlerine kapalı hale gelmiş durumda. Buralara sadece aile kabri bulunanların cenazeleri defnediliyor. Şehir içindeki mezarlıklarda yer bulunmaması nedeniyle son yıllarda çok sayıda mezarlık alanı açıldı. 2017’de Avrupa Yakası’nda Yeni Ayazağa, Silivri Ortaköy, Deliklikaya, Mescid-i Selam, Hasdal, Anadolu Yakası’nda ise Şile Çayırbaşı, Oruçoğlu ve Edeyli mezarlık alanları açıldı. Mezarlıkların güvenliği 715 özel güvenlik personeliyle sağlanıyor. Mezarlıkların çevre düzenlemesi ve bakım işleri için ise 130 personel görev yapıyor.

GRUP GRUP TARİFE

∂ Zincirlikuyu (1. grup mezarlık):

Yeni cenaze için mezar yeri tahsisi 6 bin lira.

Tamamıyla boş bir mezar yeri 25 bin lira.

∂ EYÜP (2. grup mezarlık):

Yeni cenaze için mezar yeri tahsisi 1.100 lira.

Hayatta olan birinin boş bir mezar yeri talep etmesi halinde fiyat 10 bin liraya çıkıyor.

∂ AYAZAĞA-KİLYOS (3. grup mezarlık):

Yeni cenaze için mezar yeri tahsisi 100 lira.

Mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri

2 bin lira. Boş mezar yeri ise 4 bin lira.

∂ GÖKTÜRK-BAHÇEKÖY (4. grup mezarlık):

Yeni cenaze için mezar yeri tahsisi 100 lira.

Mevcut mezarın yanındaki boş mezar yeri bin lira. Boş mezar yeri ise 2 bin lira.