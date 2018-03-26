Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı sürerken ABD’nin beslediği YPG’li teröristler, “Türk jetleri, Afrin’deki hastaneyi bombaladı” diyerek algı operasyonuna kalkmıştı. Bu yalanın maksadı şimdi anlaşılıyor. İlçeyi didik didik eden Mehmetçik, bombalandığı öne sürülen hastanenin altına ABD’nin desteğiyle yapılan ‘gizli hastane’yi ortaya çıkardı.



Afrin’in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçenin kuzeybatısındaki hastanede yaptıkları aramada Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu. Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi.



Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik bir de tünel tespit edildi. İncelemeler sırasında söz konusu tünelde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği belirlendi.



Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu.