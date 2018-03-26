Anma törenine, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı. Destici, Yazıcıoğlu’nun Türkiye ve İslam coğrafyası için hayalleri olduğunu ve onun izinde yürümeye devam ettiklerini söyledi. Destici, daha sonra Yazıcıoğlu’nun kabrine kırmızı-beyaz karanfiller bıraktı. Alperen Ocaklarından gençler ve partililer tekbirler getirerek, dualarla Yazıcıoğlu’nu andı. Aynı kazada hayatını kaybeden meslektaşımız İHA Muhabiri İsmail Güneş ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve Erhan Üstündağ mezarları başında törenlerle anıldı.
Muhsin Başkan ve arkadaşları unutulmadı
26.03.2018 - 06:00 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe ile birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında Taceddin Dergâhı’ndaki mezarı başında anıldı.
Etiketler : muhsin yazıcıoğlu,
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