Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anma törenine, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı. Destici, Yazıcıoğlu’nun Türkiye ve İslam coğrafyası için hayalleri olduğunu ve onun izinde yürümeye devam ettiklerini söyledi. Destici, daha sonra Yazıcıoğlu’nun kabrine kırmızı-beyaz karanfiller bıraktı. Alperen Ocaklarından gençler ve partililer tekbirler getirerek, dualarla Yazıcıoğlu’nu andı. Aynı kazada hayatını kaybeden meslektaşımız İHA Muhabiri İsmail Güneş ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve Erhan Üstündağ mezarları başında törenlerle anıldı.