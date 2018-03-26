Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Norveç’te yapılan geçen yıl NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılan sahte Twitter hesabıyla düşmanla işbirliği içerisinde gösterilmesi skandalını ortaya çıkaran Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt Ankara Başsavcılığı’na ifade verdi. NATO Kara Komutanlığında görevli Volkan Atayeter ile birlikte “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren Binbaşı Bozkurt, 3 bin personelin katılımı ile yapılan tatbikatta kendisinin geçici olarak MARCOM Halkla İlişkiler Ofisinde basın özetlerinin hazırlanması, geleneksel ve sosyal medya analizlerinin yapılması ve sosyal medya hesaplarının yönetimi konusunda görev yaptığını anlattı.

Binbaşı Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılan sahte twitter hesabıyla düşmanla iş birliği içerisinde gösterilmesi skandalını şu sözlerle anlattı: “Tatbikat esnasında Basın Halkla İlişkiler Personelinin eğitimine yönelik olarak JWC’de konuşlu Tatbikat Kontrol Merkezi (EXCON) tarafından kontrol edilen ve NATO Gizli Geniş Alan ağı üzerinden TRJN17 örün sayfasında Twitter’ı simüle etmek maksadıyla oluşturulan ‘chatter’ uygulamasında, 14 Kasım 2017 tarihinde öğleden sonra ‘RTerdogan’ kullanıcı adıyla profil açıldığını, profil resmi olarak da Avustralya kıtasında yaşayan ‘koala’ isimli hayvanın kullanıldığını tespit ettim.”



HESABI TAKİP ETTİM

“Müteakiben söz konusu sahte hesabı takip etmeye başladım. Bu profilden sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmak maksadıyla eğitim hedeflerine uygun olmayan şekilde gerçek dünya ile eğitim dünyasını birbirine bağlayan ve Türkiye aleyhine paylaşım yapılması üzerine, 14 Kasım 2017 akşamı saatlerinde MARCOM Halkla İlişkiler Subayı’na durumu rapor ettim. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarete varan sözler söyletmeyeceğimi ve onu düşman kuvvetleri ile müttefik gibi gösteren paylaşımları kabul etmeyeceğimi, derhâl işlem yapılması gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerine ‘RTerdogan’ adıyla açılan hesap 15 Kasım sabahında kapatıldı.”