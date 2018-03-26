Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, sanık Brunson’un misyonerlik çalışması ya da bazı Kürt vatandaşların Hristiyanlaştırılmasında tıkandığı noktalarda FETÖ’den destek aldığı kaydedildi. Türkiye’de kurulması hedeflenen sözde Kürt devleti hedefine ulaşmak için FETÖ ve PKK ile eş güdümlü çalıştığı iddia edilen Brunson ve ekibinin gerçekleştirdiği faaliyetleri hakkında bilgi veren “Dua” kod adlı gizli tanık şunları kaydetti:

“Misyonerler ülkemizi birkaç parçaya bölmek ve kalacak küçük bir kısmı FETÖ/PDY’nin yönetimine vermek için faaliyetlerini yürütüyordu. ‘İsa Mesihin Son Zamanları Kilisesi’ (LDS) mensupları “yardım” adı altında Doğu ve Güneydoğu’da faaliyet gösteriyordu. Ancak Siirt’e giremediler. Yardımlarına FETÖ koştu. 2010’da, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan Recep Güven (Meslekten ihraç edilen FETÖ sanığı) bunları vali ile tanıştırarak Siirt’te Hristiyanlığın örgütlenmesini sağladı.”