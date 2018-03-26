Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında son dönemde karşılıklı açıklamalarla gerginleşen ilişkilerde bugün yeni bir döneme giriliyor. Türkiye-AB Zirvesi, AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde bugün Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker’in liderliğinde gerçekleşecek. Bugünkü kritik zirvede Ankara, güven tesisi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestîsinin sağlanması, Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını ve terörle mücadeleye yönelik somut adımlar atılmasını bekliyor. Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde AB’den Türkiye’ye yönelik sert ifadelerin ve eleştirilerin kullanıldığı sonuç bildirgesini unutmayarak, ayrıca “müzakere sürecindeki siyasi ve suni tıkanıklıkların giderilmesinin” Türkiye’nin en önemli talebi olduğunu ifade ediyor. Bunlara karşılık Brüksel ise Varna’daki zirveyi problemlerin çözümü için çok önemli bir adım olarak nitelerken temel amacın iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirtiyor. AB yetkilileri, iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının ele alınacağı zirvenin “kolay olmayacağını” belirtiyor ve “iş birliğini güçlendirmeyi” amaçlıyor. Selçuk Böke ANKARA